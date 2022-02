58enne a bordo della sua auto precipita dalla tangenziale

Poco prima le ore di 17, questo pomeriggio, un brutto incidente si è consumato sulla tangenziale, in prossimità dello svincolo per Trani.

Un 58enne alla guida di una Kalos Daewoo, proveniente dalla sp 231 in direzione del casello autostradale, è finito giù nella scarpata facendo un volo di circa 200 metri e grazie all’attivazione degli airbag è rimasto ferito, ma non gravemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco per estrarre lo stesso dalle lamiere. Non si esclude un malore o una distrazioen all'origine dell'incidente.

Un’ambulanza del 118 ha trasportato l’uomo al pronto soccorso del locale nosocomio e adesso è al vaglio dei sanitari.

L’auto è stata recuperata attraverso un’autogru dal Soccorso stradale Scaringella mentre sul posto sono giunti anche gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale.

Mentre nel primo pomeriggio, attorno alle ore 14, in via Zanella ad angolo con via Leopardi, gli Agenti del Nucleo Pronto Intervento della Polizia Locale sono intervenuti per rilevare un altro sinistro tra uno scooter ed una fiat 500, ad avere la peggio il giovane a bordo del mezzo a due ruote che è stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso del Bonomo.