Colori, ritmi, allegria: sono questi gli ingredienti che contraddistinguono da qualche mese un gruppo di giovani andriesi che hanno scelto di portare nella nostra città un po' dei colori dell'America latina, declinati sul nostro territorio, di cui abbiamo già parlato qualche tempo fa. La MòMò Murga è stata fondata nel marzo del 2021, da un seme gettato anni fa dalla Murga Sincontrullo di Roma e nasce come forma di liberazione fisica e psicologica dalle costrizioni mentali della nostra attuale società acuite dalla pandemia mondiale.

Domenica scorsa, la prima trasferta: la MòMò Murga ha partecipato alla 40°edizione del carnevale di Scampia. «Un'occasione di confronto e socialità - scrivono i murgueros - con le Murgas d'Italia.Torniamo a casa stanchi, felici e carichi per continuare questo cammino bellissimo!».

Il Carnevale di Scampia propone sempre un tema che per questa edizione è: “Arrevuoto – La Rivoluzione Globale, in riferimento allo stravolgimento di relazioni umane e sociali che abbiamo dovuto subire per la pandemia, con un nuovo modo di fare scuola, di lavorare, per chi ha potuto e non è rimasto tagliato fuori…”. Una manifestazione realmente popolare che nel tempo è diventata una delle feste di carnevale più rappresentative della città di Napoli, e non solo, ed ha contribuito a far nascere in tanti quartieri di Napoli altre iniziative sociali che nascono dal basso.

Potrebbe essere un bel modo per far ricominciare la tradizione carnevalesca di Andria, che ormai da anni si è persa.