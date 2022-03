Un gruppo di studenti dell'Itis "Jannuzzi" realizza uno striscione contro la guerra in Ucraina

Un messaggio di pace, quello che Cesare Giorgino, Michele Paradiso e Daniele Carpini, studenti della 4^B informatica dell''Itis "Jannuzzi" di Andria, hanno voluto lanciare: ieri sera, infatti, all'ingresso della scuola hanno appeso uno striscione che recita "Itis vs wae", l'Itis è contro la guerra, con i colori giallo e blu della bandiera dell'Ucraina.

Un'iniziativa partita proprio dai ragazzi, per manifestare il dissenso ai terribili avvenimenti che scuotono il mondo e lanciare, nel loro piccolo, un appello: i giovani vogliono la pace, non vogliono che i venti del conflitto continuino a soffiare distruggendo ancora. Nel frattempo, nell'Istituto andriese tutta la comunità si sta mobilitando per una raccolta di fondi e di materiale da destinare alla popolazione ucraina.