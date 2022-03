Coronavirus, in calo i positivi in Puglia: 3.302 contagi e 13 decessi

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 26.836 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 3.302 casi positivi, così suddivisi: 839 in provincia di Bari, 213 nella provincia BAT, 231 provincia di Brindisi, 517 in provincia di Foggia, 1.052 in provincia di Lecce, 407 in provincia di Taranto, 28 casi di residenti fuori regione, 15 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 13 decessi.

I casi attualmente positivi sono 75.557; 581 sono le persone ricoverate in area non critica, 33 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 8.788.148 test; 741.847 sono i casi positivi; 658.600 sono i pazienti guariti; 7.690 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 245.084 nella provincia di Bari; 73.014 nella provincia BAT; 68.780 nella provincia di Brindisi; 116.357 nella provincia di Foggia; 130.160nella provincia di Lecce; 100.620 nella provincia di Taranto; 5.368 attribuiti a residenti fuori regione; 2.464 di provincia in definizione.