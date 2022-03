Atti vandalici: divelto armadio Enel in via Paganini Copyright: AndriaLive

Atti vandalici: divelto armadio Enel in via Paganini Copyright: AndriaLive

Atti vandalici: divelto armadio Enel in via Paganini Copyright: AndriaLive

Un armadio stradale Enel, posizionato all'ingresso della via che ospita la maggior parte delle scuole superiori andriesi, è da diversi giorni ormai divelto a terra, evidentemente buttato giù per una bravata. Peccato però che ora quei cavi sono potenzialmente scoperti e potrebbero anche essere pericolosi per l'incolumità dei passanti.

Abbiamo prontamente segnalato, nella giornata di ieri 3 marzo '21, il guasto a E-distribuzione, la situazione di pericolo dovrebbe rientrare nel più breve tempo possibile con l'intervento tempestivo dei tecnici Enel

Monitoreremo che ciò avvenga con una certa solerzia e auspichiamo una maggiore attenzione per il bene comune e per l'incolumità di tutti noi cittadini.