Gli andriesi dimostrano di avere un cuore grande, enorme: la dimostrazione è arrivata in questi giorni, con la grande mobilitazione per mandare aiuti alla popolazione ucraina colpita dalla guerra. Presso la sede di Legambiente, infatti, sono state raccolte in meno di una settimana 208 scatole in totale contenenti medicinali, materiale sanitario, cibo, vestiti e coperte. In particolare, per avere un’idea, si tratta di quasi una tonnellata di cibo a lunga conservazione. Questa scatole verranno ora spostate dalla sede di Legambiente presso un'azienda presso cui verranno organizzate delle pedane, che saranno poi caricate su un camion e partiranno verso la Polonia al confine Ucraino in in hub per lo smistamento (unico luogo sicuro raggiungibile al momento con mezzi di questo tipo piu vicino all’Ucraina).

La raccolta si è fermata ieri e riprenderà lunedì dopo aver organizzato un tavolo di confronto con altre associazioni e singoli individui per mettere a punto tempi, modi e luoghi di raccolta e consegna compreso i mezzi per traportare i beni di prima necessità.