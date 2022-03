Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Flash mob per la pace del 3° circolo Cotugno Copyright: AndriaLive

Tantissime bandierine colorate hanno animato viale Gramsci questa mattina in occasione del flash mob organizzato dal 3° circolo Cotugno. Uno l’obiettivo: chiedere a gran voce la pace. Ed è stato questo il grido che si è levato da tutti i piccoli della scuola primaria.

Alla manifestazione sono intervenuti anche i rappresentanti istituzionali, in primis la sindaca, e Daria, una ragazza ucraina che in lacrime ha testimoniato la preoccupazione che serpeggia nelle comunità del territorio per la situazione nella madrepatria e la voglia di libertà rispetto all’invasione russa.

Un momento davvero toccante per tutti: un bimbo russo ha chiesto di poter abbracciare Daria davanti alla bandiera della pace. Nel video le dichiarazioni della Dirigente Dora Guarino e della Sindaca Giovanna Bruno.