Si schianta contro i muretti a secco in via Lagnone Santa Croce: distrutta l'auto su cui viaggiava Copyright: AndriaLive

Erano circa le ore 3, questa notte, quando un uomo sulla 40ina si è schiantato contro i muretti a secco e poi contro il bordo strada che delimita i terreni agricoli circostanti, in via Lagnone Santa Croce, mandando in distruzione l’autovettura, una Nissan Micra che è rimasta lì, sulla strada, fino a stamane quando, a seguito di segnalazioni giunte al comando della Polizia Locale, agenti del Nucleo di Pronto Intervento sono giunti sul posto, hanno intercettato il proprietario del veicolo e, con l'ausilio del carro attrezzi hanno provveduto a far rimuovere il veicolo dalla strada.

L’urto ha provocato anche la rottura della coppa dell’olio che si è riversata sull’asfalto compromettendo la viabilità su quel tratto stradale. Stamattina sono state effettuate altresì le operazioni di pulizia e messa in sicurezza di quella che, già di per sé, è un’arteria stradale potenzialmente pericolosa poiché stretta, con scarsa visibilità e per questo già spesse volte teatro di incidenti tra veicoli. Non è il caso di questa notte, però, in cui l’uomo non si sarebbe scontrato con altri veicoli sopraggiunti nel frattempo. Da appurare se il guidatore fosse in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacente.

Sul caso indagano gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale.