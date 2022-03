Insediato l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani e definiti gli incarichi

In un clima disteso, con grande spirito di partecipazione e con la consapevolezza della delicatezza del compito assunto, si è insediato questa mattina, venerdì 4 marzo, il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani. Si tratta della prima seduta plenaria all’indomani delle elezioni degli scorsi 21 e 22 febbraio. In questa circostanza sono state ufficializzate cariche e deleghe per il corretto funzionamento del Consiglio, la composizione e la presidenza del Collegio dei revisori e si è costituito il Consiglio per le Pari Opportunità.

«E’ stato un incontro proficuo – ha sottolineato il Presidente Alberto Muciaccia – per gettare le basi del nostro mandato e per inserire tutti i tasselli al loro posto per garantire il funzionamento del Consiglio dell’Ordine in un momento così delicato per la vita del Paese in cui la nostra professione è in prima linea nel tentativo di far ripartire l’economia dopo le secche della pandemia. A maggior ragione oggi a causa della barbarie della guerra portata sin nel cuore dell’Europa. I Commercialisti sono pronti a fare la loro parte come partner di imprese e famiglie per la rinascita dell’Italia».

La prossima riunione è già stata convocata per il 25 marzo.

Questo l’Organigramma dell’Odcec di Trani:

Alberto Muciaccia, Presidente;

Lorenzo Chieppa, Vice presidente;

Maria Beatrice de Candia, segretario;

Antonella Santovito, tesoriere;

Agostino Paradies, consigliere;

Leo Mastrototaro, consigliere;

Michele Pepe, consigliere;

Grazia Dibenedetto, consigliere;

Michele De Chirico, consigliere;

Maurizio Chieco, consigliere;

Mariateresa Quinto, consigliere;

Collegio Revisori dei conti

Massimo Mazzilli, Presidente Revisore dei conti;

Lucia Campana, revisore dei conti;

Tiziana Mongelli, Revisore dei conti;

Maria Beatrice de Candia è anche Consigliere delegato per le Pari Opportunità.

Il Comitato per le Pari Opportunità è invece composto da: Mariangela Matera, Grazia Lops, Teresa De Ruvo, Anna Maria Lalli, Michele Dicataldo, Vincenzo Di Niccolo.