La pioggia che incessantemente scende copiosa ormai dalle prime ore di quest'oggi e già si fa la conta dei primi danni.

Cede parte di un muretto a secco in via Monte Faraone in tre distinti punti della suddetta via, anche in via SS. Salvatore si verifica il cedimento di un muretto a secco, mentre un grosso albero cade a terra in piazza Murri nel quartiere Montingelli e altri rami di alberi sono venuti giù con la pioggia e le raffiche di vento. Diverse, invece, sono le zone della città rimaste senza illuminazione.

Inevitabile l'intervento dei Vigili del Fuoco per ripristinare la sicurezza nelle zone interessate dai danni. Al lavoro anche gli operatori della Multiservice.

Numerosi anche i terreni allagati, con le lame che hanno tracimato portando detriti in diversi fondi rustici come anche in alcuni punti delle sedi stradali, che sono adesso insidiosamente rischiose anche a causa del fango.

Non meno pericolose le buche apertesi in altre strade, a dimostrazione della violenza delle precipitazioni e la copiosità dell'acqua che è tracimata oltre i fondi rustici riversandosi sulla sede stradale, trasformandola in veri e propri torrenti in piena.

Nella giornata di domani intanto la pioggia dovrebbe dare tregua.