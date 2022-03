L’appello di Nadia a tutte le donne: «Credete nella vostra forza di cambiare»

Due tipologie di dati si incrociano in questo nostro 8 marzo del 2022: violenze e lavoro. Partiamo dal primo argomento: nel 2021 sono stati 2276 i nuovi accessi ai CAV (Centri Anti Violenza) e alle Case Rifugio, un dato più alto rispetto ai 2059 accessi del 2019. Le donne sono di nazionalità italiana per l’88% dei casi. Fra gli autori delle violenze figurano prevalentemente il partner e l’ex partner, che rappresentano complessivamente l’81,9%, Sul totale delle donne seguite dai centri antiviolenza, nel 2021 ha denunciato il 43,1%.

Arriviamo al dato sul lavoro: in base alle stime della Fondazione studi dei consulenti del lavoro "sui dati recentemente revisionati dell'Istat, tra 2019 e 2021, il numero degli occupati si è ridotto di 567.000 unità, per una contrazione del 2,5%", e "quasi la metà dei posti di lavoro persi a seguito della pandemia da Covid-19 (il 49,2%) è stata femminile".

Dati che parlano da soli di scenari in cui la dignità femminile è relegata nelle retrovie.

Noi però oggi abbiamo la fortuna di dare voce a una storia di cambiamenti, di evoluzione, che rappresenta uno dei focus su cui puntare: è la storia di Nadia, una nostra lettrice, che ci ha inviato una lunga lettera significativa.

«È inutile che tu vada al liceo, tanto poi che devi fare? La casalinga che sa il latino e il greco?

Queste e altre frasi del genere hanno caratterizzato la mia vita per tanti, tanti anni. E io ho seguito la strada tracciata per me: una scuola "facile", tanto lavoro in nero, il fidanzamento, il matrimonio, i figli. Non so quando l'equilibrio che mi è stato imposto si sia rotto: forse perché, per evadere, leggevo tanti libri? Ho iniziato a immaginare una vita diversa, una storia diversa. Il tutto ha avuto un culmine con la nascita di mia figlia: tutti a dire quanto fosse bella, paffuta, e poi arriva un commento che mi ha incrinato il cuore. "Ma non è che così cicciottella poi rimane grassa? Forse è meglio che tu la metta a dieta, altrimenti come se lo trova il fidanzato?"

No. Non voglio questo per lei. Ho deciso allora che le avrei insegnato qualcosa di diverso: a essere indipendente, forte, decisa. Ma dovevo impararlo io per prima. E allora mi sono fatta forza, ho vinto contro le cattive parole delle persone intorno a me e ho rischiato: ho capito che dovevo frequentare una scuola per migliorare me stessa, poi ho cercato un lavoro "stabile" e nuovi orizzonti. Ho iniziato a frequentare il cinema, i concerti, il teatro (purtroppo non qui ad Andria...) e ho cominciato a sentirmi viva. Il rapporto con il mio ormai ex marito si è logorato: mi ha dato della pazza, della ingrata a non aver voluto accontentarmi della vita come era fino a quel momento, da cui sono passati quasi 5 anni, ha minacciato di togliermi i miei figli, ha parlato male di me con tutti i nostri amici.

Ma io ce l'ho fatta: ora sono felice, continuo a leggere e vorrei perfino iscrivermi all'università, dopo aver conseguito il diploma a cui manca poco.

Il mio messaggio è per tutti, ma soprattutto per le ragazze e per le donne "schiave" di una certa mentalità ancora forte: credete in voi stesse, credete nella vostra forza di cambiare, abbattete gli stereotipi. Ogni giorno ricordiamoci dell'8 marzo, quando le operaie di New York morirono come formiche imprigionate: liberiamoci dalle catene e lottiamo per arrivare a una vita migliore».