Incendio in un'abitazione in via Costantino Imperatore

Erano da poco passate le 12.30 quando, in via Costantino Imperatore, una traversa di via Don Riccardo Lotti, si sono propagate delle fiamme all’interno di un’abitazione che hanno attinto alcuni arredi. L’area, a causa delle fiamme e del fumo sprigionatosi hanno costretto gli abitanti ad uscire dall'abitazione. Per uno di loro si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e quindi il trasporto presso il pronto soccorso del locale nosocomio.

All’origine dell’incendio forse un corto circuito o una perdita di gas. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, e due pattuglie della Polizia Locale che hanno messo in sicurezza la zona. Giunti sul posto anche i tecnici Italgas che hanno temporaneamente sospeso l'erogazione di gas nel quartiere al fine di accertare il normale e sicuro funzionamento del servizio.

L’abitazione, in cui vivevano due nuclei familiari, è stata poi sottoposta a sopralluogo da parte dei tecnici comunali di "edilizia privata" che l’hanno dichiarata inagibile.