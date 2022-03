Incidente sul lavoro: 53enne cade da un albero

È in prognosi riservata il 53enne andriese che ieri è caduto da un albero all'interno di un giardino ubicato in una casa di riposo in via Trani mentre era intento ad effettuare operazioni di potatura degli alberi.

L'incidente si è verificato ieri, martedì 8 marzo. L'uomo è stato subito soccorso dalle persone che erano lì presenti in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118 che lo hanno trasferito al pronto soccorso del locale nosocomio dove è stato successivamente sottoposto alle necessarie manovre del medico rianimatore, per gestire l'emergenza nell'immediatezza. La situazione resta delicata a seguito del trauma cranico provocato dalla caduta.

Le indagini dell'accaduto sono seguite dai Carabinieri e dai tecnici dello Spesal della Asl Bt, giunti sul luogo dove si è verificato l'incidente sul lavoro.