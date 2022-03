Auto a fuoco in via Cappuccini Copyright: AndriaLive

Auto a fuoco in via Cappuccini Copyright: AndriaLive

Auto a fuoco in via Cappuccini Copyright: AndriaLive

Auto a fuoco in via Cappuccini Copyright: AndriaLive

Auto a fuoco in via Cappuccini Copyright: AndriaLive

Auto a fuoco in via Cappuccini Copyright: AndriaLive

Auto a fuoco in via Cappuccini Copyright: AndriaLive

Auto a fuoco in via Cappuccini Copyright: AndriaLive

Auto a fuoco in via Cappuccini Copyright: AndriaLive

Auto a fuoco in via Cappuccini Copyright: AndriaLive

Auto a fuoco in via Cappuccini Copyright: AndriaLive

Auto a fuoco in via Cappuccini Copyright: AndriaLive

Auto a fuoco in via Cappuccini Copyright: AndriaLive

Auto a fuoco in via Cappuccini Copyright: AndriaLive

Un incendio proprio nei pressi dell'ospedale, in via Cappuccini: è quello che si è consumato ai danni di una Mercedes parcheggiata nella strada, per cause da accertare.

Sarebbe stato il proprietario dell'autovettura a lanciare l'allarme e chiamare i soccorsi. Una densa colonna di fumo si è levata probabilmente a causa degli pneumatici scoppiati.

Per questioni di sicurezza sono stati evacuati gli ambienti dell'ospedale prospicienti alla strada, in particolare il laboratorio analisi.

Tutto intorno alla zona la Polizia locale sta deviando il traffico per consentire l'arrivo dei mezzi dei Vigili del Fuoco.

Non si registrano al momento feriti.