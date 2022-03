“Un albero per il Futuro”: è arrivato anche ad Andria un esemplare di Ficus macrophilla creato per duplicazione dall’Albero Falcone, il meraviglioso ficus che cresce davanti a quella che era l’abitazione del Giudice Giovanni Falcone, presso la scuola secondaria di I grado "Vittorio Emanuele III", nell’ambito della campagna di sensibilizzazione per il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar- Rai Radio2 con Rai per il Sociale e denominata "M’illumino di meno" che quest’anno vede la collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.

Una cinquantina di alunni, accompagnati dai docenti, hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa rendendosi custodi, non solo virtuali, della pianta: la talea sarà materialmente collocata al chiuso per un paio di anni e sarà custodita da parte degli studenti che, successivamente, avranno il compito di continuare ad occuparsi delle piante seguendole nelle varie fasi di crescita.

Durante l’incontro, agli studenti è stato spiegato l’obiettivo del progetto: dar vita ad un enorme bosco diffuso a cui, pianta dopo pianta, ciascuna scuola in Italia contribuirà. La crescita del bosco potrà essere monitorata tramite il sito internet unalberoperilfuturo.rgpbio.it che, grazie alla geolocalizzazione di ciascuna pianta – operazione anch’essa fatta dagli studenti – restituirà l’aggiornamento sul quadro complessivo nazionale del bosco diffuso e fornirà informazioni sul risparmio in anidride carbonica che il loro albero avrà comportato nell’atmosfera in relazione al suo accrescimento.

A presenziare all'evento, il Comandante di stazione di Margherita di Savoia del Nucleo Carabinieri per la Biodiversità Ruggiero Matera, insieme all'assessora alla Persona Dora Conversano.

«Gli studenti - commenta la Dirigente scolastica Maria Teresa Natale - hanno compreso come sia importante conoscere e riconoscere il valore della natura in tutte le sue forme e come sia importante assumere comportamenti ecosostenibili per la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Le aree verdi dei due plessi sono state abbellite e arricchite con nuove piante, fioriere, erbe murgiane e nuovi ornamenti. Sono state realizzate anche aree riservate alla tutela degli animali: cucce per oasi feline e casette per uccellini.

Per rispondere al bisogno di socialità dei ragazzi e di una scuola aperta al territorio, quest’anno l'iniziativa si è orientata sulla rigenerazione degli spazi esterni degli istituti scolastici.

Questo ha fornito tanti stimoli ai nostri studenti e la loro cura e motivazione nel rendersi protagonisti di questa esperienza ci ha resi orgogliosi e fieri di loro!».