Come due anni fa, scoppia la psicosi delle scorte alimentari

Sembra di assistere a scene familiari in questi giorni: come due anni fa, a pochi giorni dall'inizio del primo lockdown, così in questi giorni è corsa ai rifornimenti, in particolare di generi alimentari. Questa volta però a fare "paura" è lo sciopero dei trasportatori, unitamente ai venti di guerra e a un'impennata dell'inflazione. Com'è noto, infatti, importiamo dai paesi dell'area orientale diverse materie prime, tra cui il grano.

E così, fino a ieri, c'è stata la tendenza a rimpinguare le scorte di pasta e non solo: nei supermercati molti scaffali sono vuoti, addirittura negli ipermercati che hanno impostato la regola per poter comprare solo 3 o 4 pezzi alla volta, la gente ha fatto più giri di spesa per riempire di pacchi di pasta le proprie dispense.

Ricordiamo che da lunedì 14 marzo gli autotrasportatori saranno in sciopero e per 15 giorni potrebbero non effettuare consegne nei supermercati, se il Governo, come da loro richiesto, non troverà una soluzione al caro carburanti.

Uno sciopero ad oltranza corrisponderebbe al blocco della distribuzione dei generi alimentari in negozi e supermercati.

E se è vero che per legge i beni primari devono essere garantiti, ci si aspetta che i prezzi, anche degli alimentari, saliranno come sta accadendo, purtroppo, ai carburanti.