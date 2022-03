Notte da incubo per una famiglia di Ostuni al rientro da una serata a Montegrosso. Dopo aver cenato nel noto ristorante "Antichi Sapori" si sono diretti sulla strada del ritorno ma sulla complanare della Sp2, in direzione Canosa, hanno rischiato grosso dopo che la loro auto, una Mercedes, a causa delle voragini presenti sul manto stradale, compromesso ulteriormente dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi, hanno subito ingenti danni all'autovettura e, solo per miracolo, non sono finiti fuori strada.

Con la strada completamente al buio e con i figli minori impauriti dal contesto, hanno dovuto fare ricorso al carro attrezzi dopo che il mezzo è risultato non più marciante.

Urge una soluzione celere al completamento dei lavori e alla messa in sicurezza delle complanari che diventano sempre più pericolose dopo che, oltretutto, anche mezzi pesanti nonostante il divieto a loro imposto, la percorrono compromettendo ulteriormente la viabilità lungo tutto il tratto stradale diventato ormai di fortuna.