Scompare Cosimo Piccolo: uomo mite, costruttore di legami veri, pieno di passione per la vita

Si è spento questa notte a Spello Cosimo Piccolo, classe ’43, persona con un passato di Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Andria; indipendente nel gruppo consiliare del PC dell’epoca; missionario laico in Algeria. Lo scorso settembre era stato ad Andria per presentare alcuni suoi lavori.

Il ricordo delal Sindaca Giovanna Bruno: «Con grande dispiacere e commozione ho appreso della scomparsa, in quel di Spello, dell'andriese Cosimo Piccolo. Uomo innamorato della sua città natale, che ha sempre portato nel cuore, celebrandola pure in diversi suoi scritti.

Proprio a palazzo di Città lo scorso anno è stato presentato un suo libro (Da Andria Olivata a Spello infiorita), e qualche mese addietro abbiamo vissuto il gemellaggio con la Città di Spello, dove è stato inaugurato su sua iniziativa il monumento alla civiltà contadina.



Spello è diventata la sua seconda casa, accogliendolo amorevolmente e standogli accanto nel suo percorso politico e di attivismo culturale.

Uomo mite, costruttore di legami veri, pieno di passione per la vita.

La scorsa settimana, nonostante il suo precario stato di salute, ha partecipato a distanza alla presentazione dei dei suoi ultimi due testi, uno dei quali "L'altra metà del cielo", un omaggio appassionato al mondo femminile e alle storie di donne che hanno vissuto con dignità e coraggio la loro condizione di persone immerse nella storia.

Ciao Cosimo, con te va via un pezzo di genuina umanità».