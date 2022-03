Mi è capitato in una di queste domeniche di inizio primavera di inoltrarmi a piedi tra i sentieri della nostra Murgia: il verde risplende dopo le piogge, la terra profuma di vita ma...l'inquinamento è protagonista. Lo sguardo mi è caduto sulle centinaia di bossoli dei fucili da caccia abbandonati sui terreni: macchie colorate che deturpano il paesaggio. Il problema però non è solo prettamente "estetico": è stato calcolato che in un solo anno a causa della caccia vengono disperse in Italia 17.500 tonnellate di piombo sotto forma di pallini, frammenti di veleno che si insidiano nei prati e nei boschi, sul fondo di laghi, fiumi e stagni. Vanno aggiunte al conteggio le tonnellate di plastica dei bossoli (che per legge i cacciatori sarebbero tenuti a raccogliere).

Ma torniamo al piombo: il killer silenzioso, contenuto nelle cartucce, inquina il terreno per lungo tempo, con conseguenze, anche molto gravi, per l’uomo, gli animali e l’ambiente come già nel 2012 dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nel rapporto sulle problematiche legate al piombo nelle munizioni da caccia. Il piombo può arrivare all’uomo tramite l’acqua potabile e il cibo, ma anche tramite l’aria, il terreno e la polvere. Come si legge nel rapporto, l’intossicazione genera cefalee, ipertensione, anemia, disfunzioni renali, ipofertilità e disturbi al sistema nervoso. Si sospetta anche che possa determinare l’insorgenza del cancro.

Nel rapporto dell’ISPRA vengono illustrati in dettaglio gli effetti della contaminazione causata dall'attività venatoria e le soluzioni che possono essere adottate: in particolare si sottolinea che il complesso delle problematiche legate all’uso del piombo nel munizionamento da caccia richiede l’adozione immediata di una serie di misure di mitigazione e di prevenzione. Le azioni di mitigazione vanno assunte per limitare gli effetti negativi del piombo utilizzato ancora oggi nelle cartucce e di quello disperso nell’ambiente. Ma l’unica soluzione realmente efficace e definitiva per prevenire l’insorgenza delle problematiche ambientali e sanitarie consiste nell’abbandonare l’uso del piombo in tutte le forme di caccia, a favore di munizioni atossiche.

Anche il WWF ha rilasciato un report dal titolo eloquente: "Cartucce avvelenate". Anche qui il focus è sul dato che non solo il piombo uccide o avvelena animali e altri organismi, ma ha il potere di bioaccumularsi, di entrare nelle catene alimentari e nel ciclo dell’acqua. I danni sono spesso irreversibili: si accumula negli organi (cervello, fegato, reni) e può persistere fino oltre 30 anni, ha degli effetti irreversibili sul cervello e può passare dalla madre al feto. I bambini sono i soggetti più vulnerabili: su di loro il piombo provoca danni irreparabili al sistema nervoso e in particolare al cervello, con conseguente perdita di udito e riduzione del deficit di apprendimento e del quoziente d’intelligenza (IQ). Il piombo che contamina le falde acquifere entra nella catena alimentare, così come la carne di animali contaminati da piombo (perchè contenenti pallini, frammenti di munizioni o perché si sono cibati di alimenti contaminati): dalla cartuccia al piatto il passo è breve! Questa drammatica catena del veleno potrebbe essere spezzata se solo venissero sostituite le munizioni in piombo con altri materiali o leghe incapaci di permeare i cicli vitali, già ampiamente disponibili sul mercato.

L'appello dunque a tutti i cacciatori "della domenica": uno sport amatoriale non sia fonte di ulteriore danno per l'ambiente e l'uomo.