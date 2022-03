Ultimati i lavori di realizzazione della fontana in viale Crispi a ridosso di Piazza Marconi. Gli operai della Multiservice erano al lavoro dai primi giorni del mese di marzo. L'opera, ricordiamo, è frutto della volontà dell’ass. Pasquale Colasuonno di dare seguito alla richiesta di numerosi cittadini che staziona abitudinariamente nel “salotto” del centro cittadino e che avevano espresso il desiderio di vedere posizionato un punto di erogazione di acqua pubblica a beneficio di tutti i passanti.

La fontanina, che si presenta semplice nella sua composizione architettonica, auspichiamo possa ora erogare acqua potabile e contribuire stabilmente a incidere positivamente sulla riduzione dello spreco di bottigliette in plastica da parte di coloro che solitamente vivono le vie del centro cittadino.

Proprio ieri, 22 marzo 2022 si celebrava la giornata mondiale dell'acqua - noi della redazione abbiamo anche dedicato un focus sull'argomento -: ognuno può, con piccoli e apparentemente insignificanti gesti quotidiani, dare un contributo al risparmio di acqua. Chi vive in realtà economicamente privilegiate e non sa cosa significhi avere sete o non avere la possibilità di lavarsi dovrebbe per primo adottare comportamenti virtuosi, Evitando sprechi. Ecco, cominciamo a rispettare questa fontanina evitando diventi preda di un degrado in conseguenza di gesti perpetrati in danno alla cosa pubblica dai soliti incivili.