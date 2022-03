Caro prezzi, lo sfogo: «Bollette raddoppiate rispetto al 2021, uno stipendio non basta più»

«In questi giorni ci è arrivata la bolletta del servizio elettrico: è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno! Ma ci rendiamo conto?»: comincia così la denuncia di un nostro concittadino che, come tanti, sta risentendo del caro prezzi generale. Dalla pasta al carburante, dal gas alle materie prime in ambito edilizio: ovunque si registrano rincari consistenti, che stanno mettendo in ginocchio numerose famiglie italiane.

Secondo l’elaborazione dell’Ufficio studi della CGIA di Mestre sui dati del Rapporto OIPE 2020, si stima che in Italia ci siano 4 milioni di nuclei in difficoltà. Famiglie che si trovano nell’impossibilità di procurarsi un paniere minimo di beni e servizi energetici: ovvero il riscaldamento, il raffrescamento, l’illuminazione, l’utilizzo di elettrodomestici, etc.

Vista la scarsa disponibilità economica, spesso questi nuclei sono costretti a scegliere: o si mette assieme il pranzo con la cena o si pagano le bollette.

Il governo ha introdotto il bonus bollette, tagliando significativamente il peso dei costi di energia elettrica e gas per le persone con un Isee inferiore a 8.265 euro. Soglia, quest'ultima, che è stata innalzata a 12 mila euro con il decreto anti-rincari del 21 marzo scorso. Sempre sul fronte delle bollette di luce e gas è stata data la possibilità alle utenze domestiche di rateizzare i pagamenti e sono stati azzerati gli oneri di sistema, con l'Iva diminuita al 5%.

Ma questa misura in molti casi è insufficiente: «Noi siamo una famiglia monoreddito, due figli che frequentano le scuole superiori, il maggiore vorrebbe andare all'università. Ma tra Covid e rincari, abbiamo esaurito i risparmi. Almeno prima mia moglie riusciva a lavoricchiare: ora niente, e con le bollette raddoppiate ci siamo per la prima volta contati letteralmente i soldi in tasca prima di andare a fare la spesa. Non abbiamo vizi, non usciamo a mangiare una pizza da mai, praticamente: eppure i soldi "spariscono". Ci mancava solo l'aumento del carburante. Tasse, tasse, tasse: ma finirà mai questo periodo? E quando arriverà la bolletta del gas? Uno stipendio non basta più, forse neanche due».