Investito pedone in viale Venezia Giulia

Erano circa le ore 11 stamane quando in viale Venezia Giulia, all’altezza con via Medici, una signora è stata urtata al ginocchio da una Lancia Y mentre attraversava la strada. A seguito dell’impatto il pedone è caduto a terra in attesa. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha condotto la donna la pronto soccorso del Bonomo per affidarla alle cure dei sanitari. Fortunatamente, le condizioni di salute della stessa non desterebbero gravi preoccupazioni.

Giunti sul posto gli agenti del nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale per i rilievi ed accertare così l’esatta dinamica del caso.