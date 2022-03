Uno schianto terribile per cause ancora da accertare: è quello accaduto questa notte in Viale Venezia Giulia che ha coinvolto un'automobile, una Toyota Aygo. Due i feriti trasportati in ospedale da 118.

Ingenti i danni provocati: il muro di recinzione di un complesso residenziale è stato in gran parte distrutto, assieme ai bidoni della raccolta differenziata che si trovavano sul vialetto esterno.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato per i rilievi e per accertare le cause dell'incidente.