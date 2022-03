Concorso docenti, i quiz a crocette impossibili “bocciati” anche dal ministro

Il concorso nella scuola è un flop, 90% di bocciati allo scritto. È il paradosso che si sta verificando in questi giorni, a proposito del quale anche il ministro Bianchi ha ammesso che le prove si sono rivelate inadeguate e che si punterà verso il nuovo sistema di reclutamento da varare.

Una delle (per così dire) migliori performance si è raggiunta in Puglia, dove per la classe di concorso di Inglese - AB24 e AB25 - ha superato la prova un quarto dei partecipanti; sempre in Puglia, è esemplare quello che è accaduto con la A022 (Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado), con la prova computer based del 21 e 22 marzo superata soltanto da 87 aspiranti docenti su circa 2.300 candidati, con appena il 3,7% di partecipanti allo scritto che potrà svolgere l’orale.



Sul caos del concorso ordinario della scuola secondaria interviene il Codacons, che sta preparando anche in Puglia le carte per un ricorso collettivo al Tar del Lazio assieme all’Associazione per i diritti civili nella scuola.

«Come noto la prova si è rivelata un flop totale e ha fatto registrare in regione un numero incredibile di bocciature, a causa di quiz assurdi, domande sbagliate e irregolarità di vario tipo denunciate dai candidati – spiega il Codacons –. Una situazione di caos che deve ora portare tutti coloro che hanno sostenuto la prova scritta senza superare l’esame ad essere ammessi all’orale».

In tal senso Codacons e Associazione per i diritti civili nella scuola stanno raccogliendo da oggi le adesioni ad un ricorso collettivo al Tar del Lazio finalizzato a tutelare i diritti di quanti hanno sostenuto l’esame risultando bocciati a causa degli errori contenuti nelle domande a risposta multipla o per i quesiti assurdi non in linea con le finalità del concorso.

Tutti i candidati della Puglia possono fornire la pre-adesione al ricorso collettivo attraverso l’apposita pagina pubblicata al link https://codacons.it/concorso-ordinario-docenti-nella-scuola-secondaria-di-primo-e-secondo-grado-2022-in-preparazione-il-ricorso-per-i-bocciati-alle-prove-scritte/