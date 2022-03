La piccola Arianna ce l’ha fatta! Nata di 550g, dopo 5 mesi è tornata a casa

Il lieto fine che siamo orgogliosi di poter raccontare: la piccola guerriera Arianna, nata a inizio ottobre con un peso di 550g, è tornata a casa tra le braccia di mamma e papà! Dopo mesi tra Andria e Foggia, il calvario è finito.

«Arianna ora pesa 4,200 kg - racconta la mamma-: grazie alla sua forza di volontà è andato tutto bene, alle dimissioni non presentava nessun tipo di anomalia. È una bimba guerriera, è bellissima!».



Ripercorriamo brevemente gli avvenimenti: una gravidanza iniziata subito con minacce, la mamma a riposo, cure, trattamenti, di tutto perchè la piccola che porta in grembo possa arrivare più in là possibile. Durante il weekend le avvisaglie di ciò che poi purtroppo accade nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 ottobre: alla mamma di Arianna si rompono le acque e il papà, dopo aver atteso un'ambulanza per più di mezz'ora, la porta da solo in ospedale ad Andria dove la piccola nasce velocemente. Viene contattata subito l'equipe della Terapia intensiva neonatale di Foggia: una squadra arriva ad Andria, visita la piccola e la trasporta agli Ospedali Riuniti di Foggia, dove tutt'ora è ricoverata.

L'estrema prematurità non è riuscita a fermare la voglia di vita di questa combattente in miniatura a cui tutta la città di Andria, e non solo, aveva rivolto frasi di incoraggiamento e preghiere.

Arianna, i tuoi concittadini sono emozionati per te e la tua famiglia fortunata!