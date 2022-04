Polizia di stato, controlli a raffica per il rispetto del codice stradale

Cronaca

Ventotto in tutto le contravvenzioni elevate: 14 per l’uso del cellulare, 5 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 2 per guida di autoveicolo senza copertura assicurativa e carta di circolazione, 7 per altre violazioni