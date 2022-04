Genitori sul piede di guerra: «Inaccettabile obbligo di mascherine all’asilo per i bimbi di 6 anni»

Un'inaccettabile ipocrisia: così numerosi genitori definiscono un punto dell'ultimo decreto in tema Covid e scuole. La questione è "piombata dall'alto": per i 6enni, dal 1° aprile, è entrato in vigore l'obbligo di mettere la mascherina almeno chirurgica in classe.

Infatti, il decreto riaperture all’articolo 9, comma 5, alla lettera a si riporta: “Fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021- 2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive“.

Ciò significa appunto che i bambini di scuola dell’infanzia che già hanno compiuto 6 anni sarebbero costretti ad indossare la mascherina in classe, a differenza del resto dei compagni.

«Una vera e propria discriminazione ai danni dei bambini - scrive una mamma -: siccome mia figlia ha già compiuto 6 anni, in una sezione di oltre 20 bambini, si troverà a indossare per la prima volta questa mascherina. Tutti i compagni senza, lei sola: ma che senso ha?»

«Un inverno con la scuola in presenza -scrive un altro papà- a "contaminarsi" e poi, a stato di emergenza terminato, infilano questa norma. È davvero triste pensare ai nostri bambini in questa situazione. Il Governo che aspetta a correggere questo abominio e lasciar trascorrere loro gli ultimi mesi di scuola dell'infanzia in pace?».

Fino alla scorsa settimana le mascherine nelle sezioni dell'infanzia non erano previste, indipendentemente dall’età, mentre d’ora in avanti i bambini verranno "divisi" in due gruppi: chi ha l’obbligo d’indossarla e chi invece no. La speranza è che il ministero dell’Istruzione faccia chiarezza a riguardo spiegando che si sia trattato di un errore.