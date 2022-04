Donazioni sangue nel 2021: 12mila le sacche di sangue a pazienti ricoverati negli ospedali della Bat

Nello specifico sono state 16.443 le donazioni di sangue di cui 1.657 come procedure in aferesi. Le donazioni di sangue salvano la vita di circa 630mila persone all’anno solo in Italia, in media circa una al minuto