Pieno giorno, ore 12 circa, angolo tra viale Istria e via XXIV maggio nelle immediate vicinanze dell'ospedale: un mezzo di lavoro gira in direzione passaggio a livello e rimane bloccato perché un'auto è parcheggiata in divieto di sosta e fermata e il suo conducente si è allontanato. Dietro si forma una coda di auto che arriva al semaforo della scuola "Vaccina". Dopo poco, si sentono le sirene di un'ambulanza del 118 che corre in emergenza verso l'ospedale: tutti provano a scansarsi, ma arrivata proprio a pochi metri dal "Bonomo" rimane bloccata perché, nonostante i ripetuti richiami col clacson, il mezzo di lavoro è ancora bloccato per colpa dell'auto parcheggiata dove non dovrebbe e nessuno riesce più a muoversi.

La situazione si è risolta in qualche minuto, qualcuno forse sarà andato personalmente a chiamare il proprietario dell'utilitaria che, con fare scocciato, l'ha finalmente spostata permettendo all'ambulanza di arrivare a destinazione.

Roba da pazzi: l'unico pensiero che affolla le menti di chi si trova in queste situazioni. Ma quante volte assistiamo ai "parcheggi selvaggi"? Ovunque, anzi, proprio nei pressi dell'ospedale si moltiplicano.

A questi "prodi" incivili, vogliamo ricordare che ci sono tantissimi casi in cui un parcheggio selvaggio può configurare un vero e proprio reato ossia quello previsto e punito dall’art. 610 c.p.: il reato di violenza privata.

Nel caso precedente si può parlare anche di interruzione di pubblico servizio o molto peggio: e se nell'ambulanza ci fosse stato un vostro caro in pericolo di vita? Pensate anche a questo, la prossima volta che lascerete un'auto parcheggiata male "tanto sono solo 5 minuti".