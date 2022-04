Si è svolto stamane il sopralluogo all’interno del cantiere di interramento della ferrovia nell’abitato di Andria. Presente la Sindaca Giovanna Bruno ed alcuni assessori, i referenti del Consorzio Integra che sta svolgendo i lavori e il direttore di Ferrotramviaria, Massimo Nitti.

Una settimana fa c’è stata l'approvazione definitiva del progetto esecutivo dei lavori e da lunedì si è entrati nel vivo dei lavori che dureranno, come da cronoprogramma, 19 mesi.

Andria si prepara ad avere tre stazioni e un sistema di mobilità interna metropolitano.

«Un progetto che nasce con fini trasportistici importantissimi - così come sottolineato da Nitti -. Un progetto che si va ad inquadrare con il raddoppio della tratta Andria-Barletta, l'interconnessione alle reti internazionali, offrendo dunque un salto di qualità gigantesco dal punto di vista dei trasporti. L'interramento della ferrovia disegnerà una nuova città a più dimensioni, fruibile su più livelli, andando a contribuire in modo armonico allo sviluppo della stessa. I "rammendi urbanistici e infrastrutturali" genereranno ricadute positive in termini di ambiente di salute e sicurezza e di socialità».

«La sfida è quella di approfittare di un'opera che abbiamo cercato anche di migliorare attraverso le interlocuzioni e le ulteriori possibilità di finanziamento, grazie ai Pinqua, per rendere la città diversa - commenta la Sindaca Giovanna Bruno -. Chi pensa che dopo tutti questi lavori si debba ritornare alla tradizionale carrabilità è già in una logica sbagliata. Stiamo ridisegnando Andria con il ricongiungimento delle due parti divise dai binari. Verranno ridisegnate delle piazze che avranno molta valenza sociale e ci sarà la possibilità di utilizzare Largo Appiani anche per il parcheggio degli autobus in prospettiva e poi la realizzazione del grande parco della città. Altra novità di rilievo è lo spostamento del mercato ortofrutticolo per cui si andrà a decongestionare un'altra area con il trasferimento nella zona PIP.

Ci auguriamo che a breve riapra la stazione Andria Sud, le cui opere sono già state ultimate, che consentirà uno snodo importante. Chiediamo la collaborazione di tutti perché come quando si fa un lavoro nella stanza di un appartamento si mette a soqquadro la casa, figuriamoci cosa significa mettere a soqquadro una città che sarà sottosopra: sotto la ferrovia e sopra una nuova vivibilità urbana».

«La viabilità sarà modificata a partire dal 29 aprile se si rispetta il cronoprogramma - commenta l'assessore alla mobilità, Pasquale Colasuonno -: significa che in Cavour il passaggio, così come lo vediamo oggi, sarà spostato in via XXIV Maggio (alle spalle del monumento ai Caduti). Ovviamente, questo comporterà le semi chiusure di via Bisceglie e, a seguire, anche di via Ospedaletto e via Barletta. Soprattutto in via Bisceglie bisognerà mandare giù il ponte che comprometterà l'uscita dalla città per cui si troveranno soluzioni alternative. L'area interessata dai lavori, di ben 4 chilometri comprese le relative interferenze, ci costringe radicalmente a cambiare le nostre abitudini in termini di vialibità e chiediamo collaborazione da parte di tutti i cittadini».

Sui tempi certi della cantierizzazione pesa, più di tutte, l'incertezza del costo delle materie prime che potrebbe incidere sui costi dei lavori e sull'iter per poterli portare a termine speditamente. Quel che è certo è che nei prossimi mesi, se non due anni, Andria e gli andriesi dovranno convivere con i lavori "in casa" cercando di farsi promotori di una buona pratica: se non strettamente necessario, evitando di muoversi in auto e prediligendo spostamenti a piedi o in bicicletta.

L'impresa è titanica e chissà che per forza della costrizione, a cui tutti i cittadini saranno sottoposti, non si possa godere di una migliore qualità dell'aria e di un cambio di passo nella interpretazione dello spostamento. Già questo sarebbe un bel successo.