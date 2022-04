Uomo investito da bici elettrica in via De Nicola

Mo.Sa., Colasuonno: «Pedibus solo l'inizio. Arriveranno bike to work e velostazioni»

Politica

L'assessore: «È facile capire che far spostare abitualmente gli alunni delle scuole a piedi, in maniera organizzata, e in tutta sicurezza, ha vantaggi incalcolabili per tutti: per il traffico, per l’aria e per i bambini stessi»