Ancora un’aggressione, questa volta in piazza Duomo, ai danni di una donna da parte di randagi

Ancora un'aggressione, purtroppo, da parte di un branco di randagi ai danni di una donna, questa volta in piazza Duomo all’alba. A raccontare l'accaduto, il suo compagno: «Si è trovata in pieno centro assalita da questi cani intenti a rovistare nelle buste della spazzatura sparse per strada: al suo passaggio hanno iniziato a ringhiarle contro, e stretta contro il muro all’altezza dell’esercizio commerciale Carneficina, uno di questi ha iniziato a morderla da dietro mentre un altro le addentava la borsa. Con lei terrorizzata e inerme con le spalle al muro, fortunatamente si sono dileguati.



La mia compagna si è poi recata al P.S. dove è stata medicata, le sono state somministrate antitetanica e terapia antibiotica. Alla fine “è andata” bene ma data la gravità del fatto accaduto in pieno centro ho ritenuto opportuno inoltrarvi questa segnalazione (non oso immaginare ad esempio ci fosse stata non so una madre con un figlio piccolo in grembo)».

L'ennesimo episodio non fa che rimarcare l'importanza di una seria presa in carico del problema da parte degli Enti istituzionali preposti e una presa di coscienza riguardo all'aumento di casi del genere.