Camionetta dell'Esercito si ribalta sull'Andria-Barletta

Erano circa le ore 19 quando sull'Andria-Barletta una camionetta dell'Esercito, per cause in via di accertamento, si è ribaltata su di un fianco. A bordo c'erano 3 militari erd erano di ritorno nella caserma di Barletta dopo le esercitazioni effettuate a Torre di Nebbia.

Sul posto sono giunte ambulanze del 118 per soccorrere i tre feriti e trasportarli al pronto soccorso del Bonomo.

La SS 170 è rimasta chiusa al traffico per facilitare le operazioni di soccorso.