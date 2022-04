Una tranquilla passeggiata pomeridiana si trasforma in un tour della spazzatura: è quello accaduto ieri a una nostra lettrice, che ha percorso i sentieri interni della pineta registrando una incuria e un disinteresse evidenti nei confronti del polmone verde della città.

Spazzatura, dicevamo, di tutti tipi: ai “classici“ fazzoletti sporchi si aggiungono le cartacce, i volantini pubblicitari, pacchetti di sigarette, buste di plastica, le ormai immancabili mascherine, involucri vuoti di merendine, ricevute di merce varia… Insomma, un po’ di tutto.

Vogliamo chiederci davvero a chi bisogna imputare la colpa di questa situazione? A noi stessi, è ovvio. La cultura del rispetto dell’ambiente è ben lontana dall’appartenerci: non basterebbe un vigile o un poliziotto per ciascun cittadino, d'altro canto basterebbe poco, evitare gesti quasi meccanici che portano a buttare a terra e rimettere in tasca, per poi gettare dove opportuno.

Viene da pensare che servirebbe un "piano vaccinale" al paesaggio per estirpare i virus della monnezza e dell’incuria (pulire, ripristinare luoghi, formare adulti, giovani e politici): o forse andrà a finire che Andria diventerà come la Leonia di Italo Calvino, circondata da “sterminati immondezzai”.