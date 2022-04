Studente aggredito da un randagio mentre va a scuola

Nonostante le rassicurazioni, continuano i casi di aggressione da parte di animali randagi ai danni delle persone.

Dopo la denuncia di una donna di qualche giorno fa che è stata aggredita in piazza Duomo, questa volta è toccato a un alunno della “Cafaro” mentre si recava a scuola.

Il ragazzo è stato aggredito in via Stradella e immediatamente soccorso dal personale della scuola e poi trasferito dai sanitari del 118 in pronto soccorso per le cure del caso. Non è dato conoscere il motivo che ha scaturito l’aggressione dello studente, però l’invito è quello di evitare di provocare gli animale che per istinto naturale sono portati a difendersi.

L’auspicio è che le Istituzioni trovino quanto prima una soluzione al problema che sta rendendo sempre più difficile la convivenza sul territorio tra persone e animali.