Rientro “bollente” in alcune scuole andriesi: il riscaldamento è ancora acceso

Un rientro "bollente" in alcune scuole andriesi: dopo la settimana di vacanze pasquali, oggi sono tornati in classe alunni e docenti, ma hanno trovato una sgradita sorpresa. Infatti nelle aule l'aria era quasi irrespirabile a causa del caldo.

In tanti hanno confermato alla nostra redazione che il riscaldamento era ancora acceso, almeno in diverse scuole di pertinenza comunale, tra cui registriamo al momento la "Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri" (in questo ultimo plesso solo le aule nell'ala nuova), l'I. C. "Verdi-Cafaro", l'I.C. "Imbriani-Salvemini", il plesso "Oberdan". «Quando siamo arrivati stamattina sembrava di essere alle Maldive - commenta ironicamente una maestra elementare -. Abbiamo chiesto ai collaboratori come mai ci fosse tutto quel caldo e ci hanno detto che per tutte le vacanze pasquali sono stati accesi i termosifoni, che gli ambienti si sono molto riscaldati e quindi, nonostante stamattina avessero provato ad aprire le finestre, la temperatura non scende più di tanto».

«È davvero un paradosso - ci scrive un'altra maestra -: tra tanti sprechi, proprio quello riguardante il gas in questo momento storico è gravissimo. Ci sono gli appelli dell'amministrazione dello Stato a risparmiare, c'è una guerra in corso che ha al centro proprio il gas e noi teniamo acceso il riscaldamento con più di 20° fuori. E poi dobbiamo parlare di ecologia? Di educazione alla salute? Ripeto, davvero un paradosso».

Vogliamo sperare che sia stato solo un disguido tecnico quello che ha portato a questo enorme spreco: il gas è materia preziosa, soprattutto in questi tempi, e risparmiare è una priorità per la nostra città.