Il principe Alberto di Monaco incantato da Castel del Monte

Dal 26 aprile al via anche la somministrazione della quarta dose per over 80

La Asl Bt ricorda che è attiva la prenotazione della quarta dose di vaccino per le persone dagli 80 anni in su. Il vaccino previsto è a mRNA, nei dosaggi autorizzati per la dose booster. La somministrazione deve avvenire dopo almeno 120 giorni dalla dose di richiamo