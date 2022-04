Altro violento terremoto in Bosnia alle 6.28 di domenica, sentito anche in città

Quando alla Fiera d'Aprile nascevano amori e lavori: Cumà Trsein, mest’Andonie e i due innamorati Le foto

Ora nessuno aspetta la fiera per vendere o comprare. E tuttavia è importante che l’artigianato e l’agricoltura andriese si mettano in mostra anche per attirare gli abitanti delle città vicine