Spinazzola, paese di trincea: «Combattiamo per la salute»

La signora Lucia, residente a Spinazzola, ha perso il marito 78enne, gravemente malato e che aveva bisogno di essere assistito. È accaduto circa due settimane fa: la condizione di salute dell'uomo è peggiorata, era lucido quando sono partite le richieste di aiuto al 118. Dopo 30 minuti abbondanti, l'ambulanza medicalizzata è arrivata da Minervino. Costatando la gravità della situazione, nonostante l'uomo fosse lucido e collaborasse con gli operatori sanitari è stato portato al Pronto soccorso di Andria. Altri 50 minuti preziosi per un paziente in grave difficoltà. Arrivato ad Andria in codice rosso è stato intubato è trasferito in rianimazione. Ma non c’è stato più niente da fare. Il quadro clinico era degenerato fino all'arresto cardiaco. Quella che segue è la denuncia della vedova affinché le istituzioni si mobilitino per rendere civile, dignitoso e rispettoso vivere a Spinazzola:

«Giusto clamore e indignazione per l’anziano settantunenne malato terminale di tumore lasciato nel Pronto Soccorso del policlinico di Bari, episodio riprorevole.

Ora mi piacerebbe che si suscitasse altrettanto clamore e indignazione per la situazione “oltraggiosa” della sanità nella comunità di Spinazzola (BT), un paese ai margini della Bat e della Basilicata che da alcuni anni vive una situazione sanitaria “scandalosa”, da Terzo mondo. Qui non esiste alcun Pronto soccorso o punto di Primo Intervento, non c’è neppure il 118 medicalizzato, promesso dal Governatore durante il piano di ridimensionamento che ha visto la chiusura del locale ospedale. La situazione è oltremodo “drammatica” se si tiene conto del fatto che le strade per arrivare da Spinazzola al primo Pronto soccorso (Andria o Barletta) sono completamente dissestate e se tutto va bene sono necessarie almeno 50/60 minuti.

È successo anche a mio marito. Appena chiamato il 118 è arrivata la prima ambulanza senza medico a bordo, dopo 20/30 minuti la seconda da Minervino con il medico e finalmente dopo aver constatato la gravità del paziente, la corsa ad Andria e sono trascorsi ancora 50/60 minuti. E poi…niente da fare! Ogni soccorso è stato vano ed inutile.

Vi chiedo secondo voi: siamo cittadini di serie C o D, per meritare tutto ciò? Abbiamo gli stessi diritti (visto che paghiamo regolarmente le tasse) garantiti a tutti i cittadini garantiti dalla Costituzione? Oppure siamo fuori? Qui gli anziani si lasciano morire, non chiamano neppure più il 118 per paura di finire chissà dove.

Che dire poi dei bambini? È stato chiuso anche il servizio di pediatria. La pediatra sarà presente a Spinazzola solo 2 giorni alla settimana oppure bisogna recarsi a Minervino dove è stato assicurata una presenza settimanale.

Qui, a Spinazzola si combatte una guerra di civiltà ogni giorno, qui si combatte per la salute. Meritiamo attenzione e rispetto e cerchiamo interlocutori in grado di ascoltarci per risolvere le questioni importanti quelle di vita o di morte».