Si avvicina il 29 aprile, data in cui si procederà alla chiusura del passaggio a livello di via Gramsci e, di conseguenza, ci saranno variazioni alla viabilità.

In questi giorni si assiste alle operazioni di apertura del varco di via XXIV maggio, dove è in corso la realizzazione di una mini-rotatoria con circolazione antioraria al centro del nuovo varco in corrispondenza dell’intersezione della stessa strada con via Milite Ignoto e via B. Buozzi. Questo varco sarà operativo fino al 31 agosto, quando dovrebbe essere riaperto il passaggio di via Gramsci.

Il cronoprogramma dei lavori di interramento in questi mesi sarà serrato: come abbiamo già anticipato, dal 9 maggio, anche il sottopassaggio del ponte di via Bisceglie sarà interessato da modifiche al traffico veicolare. Infatti, per garantire lo svolgimento dei lavori che dureranno fino al 5 ottobre, che prevedono anche l’abbassamento del livello stradale, l’allargamento e la sostituzione dei binari, sarà istituito il senso unico di marcia in ingresso verso la città. La riapertura del tratto dovrebbe avvenire il 16 settembre.

Dall’11 giugno, inoltre, sarà chiuso completamente al traffico il passaggio a livello di via Ospedaletto che dovrebbe essere riaperto il 31 agosto, con termine lavori il 13 novembre.