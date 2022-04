Erba troppo alta, la piccola Greta lancia l’appello: «Sindaca, mi puoi aiutare?»

"Lo sai che i papaveri son alti, alti, alti

E tu sei piccolina, e tu sei piccolina

Lo sai che i papaveri son alti, alti, alti

Sei nata paperina, che cosa ci vuoi far".

Era il 1952 e Nilla Pizzi cantava una canzone che ancora oggi i bambini italiani imparano: chissà se anche Greta si è sentita come la paperina di Nilla Pizzi, un giorno di questi.

La piccola Greta ha 3 anni e mezzo, anche se ne dimostra di più per la sua altezza e la sua maturità: per il tramite della mamma, ha scelto le nostre pagine per lanciare un messaggio alla Sindaca Giovanna Bruno, una vera e propria richiesta di soccorso. La bambina vive nel quartiere di San Valentino: come evidente dalle foto, in questi giorni l'erba lungo i marciapiedi ha raggiunto un'altezza ragguardevole e Greta ha timore che da quell'erba così alta possa sbucare qualche animale che la spaventi o qualche altra brutta sorpresa. Così chiede: «Sindaca, mi puoi aiutare perché io devo andare a scuola? Io ho paura a camminare di qui perché l'erba non mi fa passare ed è più alta di me».

Facciamo nostro l'appello della piccola "Riccioli d'oro": la manutenzione del verde cittadino, in tutti i quartieri della città, è fondamentale anche per evitare che rettili, piccoli roditori o sciami di insetti arrivino troppo vicini alle abitazioni, con i disagi che ben conosciamo. E poi ogni bambino ha diritto ad andare a scuola in sicurezza, soprattutto se lodevolmente a piedi, come viene richiesto da più parti per evitare le automobili inquinanti.