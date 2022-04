Mattinata movimentata sul fronte incidenti stradali. Alle ore 09:50 su Via Don Riccardo Lotti, di fronte al vecchio Macello Comunale, una Toyota Yaris e una Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento, sono pervenute a collisione. Un anziano uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale "L. Bonomo" dal 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi.

Poco dopo, si è verificato lo scontro tra due auto sulla S.P. 43 "Andria-Trioanelli-Montegrosso" all'incrocio con la S.P. 155 per Minervino Murge. Coinvolte una Ford Fusion, a bordo della quale vi erano due coniugi residenti a Minervino Murge, e un'Audi Q3 a bordo della quale vi era una giovane coppia andriese.

Le due donne, di cui la più giovane è gravida, sono rimaste infortunate a causa dell'impatto tra i veicoli e sono state soccorse e trasportate presso il Pronto soccorso dell'Ospedale "L. Bonomo" di Andria da automobilista di passaggio mentre i due conducenti sono rimasti illesi. Vi è stata apprensione per la giovane donna, data la condizione della gravidanza, ma nel primo pomeriggio è stata dimessa dal nosocomio andriese senza complicazioni, mentre la donna trasportata sulla Ford è ancora sottoposta alle cure dei sanitari; tuttavia le sue condizioni appaiono buone.

Sul posto è intervenuta l'altra pattuglia del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria, i cui agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo, a rilevare l'incidente, a fare rimuovere i veicoli coinvolti non marcianti ed a fare pulire la strada dagli operatori della ditta Sicurezza & Ambiente, ripristinando la normale viabilità sull'arteria stradale.