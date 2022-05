Castel del Monte, ragazzino cade da un muretto di cinta spaventato dalla presenza di un randagio

Un episodio che fortunatamente non ha avuto un triste epilogo quello che si è consumato nel primissimo pomeriggio a Castel del Monte. Erano circa le ore 14 quando un ragazzino è caduto da un muretto di cinta, probabilmente spaventato da un cane randagio: uno dei tanti che stazionano abitualmente attorno al maniero federiciano e che solitamente sono mansueti. Il ragazzino era in visita con la sua famiglia, giunti da Rutigliano per una gita in occasione della festività.

Al momento dell'incidente non era presente nessun presidio delle forze dell’ordine: la Polizia Locale, che sul posto si occupa di viabilità, non si trovava alla transenna che porta su alla collina di Castel del Monte e di lì a poco, alle ore 15, un’altra pattuglia di Polizia Locale avrebbe preso le consegne del servizio. Tale precisazione ci è stata fatta dall’assessore alla Mobilità, Pasquale Colasuonno, che ha ribadito come tale servizio della Polizia Locale è essenzialmente finalizzato a dirigere il traffico. Strano che sul posto, in un giorno di particolare affluenza presso il maniero federiciano, non ci fossero altre forze dell’ordine, Forestali o Provinciali, a presidiare la zona.

L’ambulanza del 118 è giunta da Barletta in quanto le ambulanze di Andria erano impegnate su altri codici rossi (in autostrada, sulla A14 nei pressi del casello di Canosa per soccorrere un turista romano colto da malore ed un arresto cardiaco a casa).

Il ragazzo è stato trasferito al pronto soccorso del Bonomo dov'è stato sottoposto alle visite ed esami dei sanitari che, fortunatamente, hanno riscontrato solo qualche escoriazione e di lì a poco lo hanno dimesso.