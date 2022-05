23enne fuori strada sulla SS 170 per Castel del Monte

Perde il controllo dell’auto in curva sulla ss 170 per Castel del Monte e si schianta contro il muro di un’abitazione privata. È accaduto ieri pomeriggio poco dopo le ore 14. Protagonista dell’incidente una 23enne andriese sola in auto, una Lanca Y distrutta a seguito dell'incidente. La donna è stata trasportata in codice rosso al Bonomo di Andria.

Politraumi, alla testa e al viso, qualche punto di sutura al ginocchio e, fortunatamente, niente di grave per la 23enne miracolata a seguito del clamoroso incidente che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi e che non ha coinvolto altri mezzi che viaggiavano sul quel tratto stradale.