Viabilità: da domani, 5 maggio, chiusura di viale Gramsci e apertura del varco di via XXIV Maggio

Domani 5 maggio, a partire dalle ore 15, è prevista la chiusura del varco di viale Gramsci e apertura del varco XXIV Maggio su via Buozzi.

L’ordinanza prevede, in fase sperimentale la rotatoria, quale soluzione alla temporanea chiusura del passaggio di viale Gramsci. Seguirà poi la chiusura, nelle prossime settimane di via Bisceglie che diventerà a senso unico in entrata.

Innegabile immaginare disagi alla viabilità per opere importanti che cambieranno radicalmente la mobilità cittadina.

È fortemente sconsigliato avvicinarsi in macchina nella zona del centro cittadino in considerazione della crucialità del contesto. Si rinnova, pertanto, l’invito a prendere la macchina solo se strettamente necessario al fine di agevolare il passaggio di mezzi di lavoro e soprattutto di ambulanze in entrata ed in uscita dall’ospedale Bonomo.