Con qualche giorno di ritardo, è stato aperto al traffico il varco tra via XXIV Maggio e via Buozzi con la chiusura di quello su viale Gramsci.

L’ordinanza prevede, in fase sperimentale la rotatoria, quale soluzione alla temporanea chiusura del passaggio di viale Gramsci. Seguirà poi la chiusura, indicativamente entro la seconda decade di maggio, di via Bisceglie che diventerà a senso unico in entrata.

Abbiamo verificato la situazione della viabilità: alle ore 18.30 il traffico era scorrevole e ordinato, tanto da consentire l'agevole passaggio di una ambulanza.

Un lettore commenta: «In ora di punta (18.30-20.00) nessun veicolo in coda in viale Gramsci fino all'ex passaggio a livello: da non crederci! Nessuna coda al semaforo alla Vaccina, traffico scorrevole in rotatoria, solo code a tratti (previste) in via M. Ignoto e via Isonzo sempre in ora di punta. Sembra che si siano risolti i problemi di traffico».

Si rinnova, ancora una volta, l’invito a prendere la macchina solo se strettamente necessario al fine di agevolare il passaggio di mezzi di lavoro e soprattutto di ambulanze in entrata ed in uscita dall’ospedale Bonomo.