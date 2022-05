Polizia di Stato, controlli straordinari: 284 persone identificate

In collaborazione con Fucci Fuel Dl Carburanti: taglio accise e su metano giù anche Iva fino all'8 luglio

C’è il via libera del Consiglio dei ministri al decreto-legge che introduce misure urgenti in tema di accise e IVA sui carburanti. In considerazione del “perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici,