Ignoti fanno razzia ne La Fabbrica, danni per 8000€

Ignoti, nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 maggio, hanno fatto irruzione presso la Fabbrica inaugurata esattamente il 9 Aprile scorso ed hanno fatto razzia di tutto quello che hanno trovato. Ricordiamo che la Fabbrica è un progetto che si è posto l’obiettivo di reinventare una vecchia fabbrica di chiodi di 1300 metri quadri, trasformandola in un terzo luogo culturale e associativo. Uno spazio per tutti, fatto da tutti, immaginando una programmazione in collaborazione con le associazioni locali, artisti e attori emergenti attraverso residenze artistiche, spettacoli, concerti, laboratori, esposizioni, workshop, markets.

I malviventi sarebbero entrati dalla porta posteriore rompendo il lucchetto ed entrando con un furgone, stando alle tracce lasciate sul solco di terra.

Avrebbero portato via dunque attrezzi per sviluppare il legno, quindi motoseghe, trapani, pinze per tagliare il fil di ferro, ferro, martelli e picconi e quanto di nuovo c'era per poter realizzare ciò che i ragazzi, con attività di recupero, hanno messo su. I malviventi hanno portato via anche l'impianto audio, quindi mixer e casse acustiche ma anche ciò che era riposto nella zona bar, addirittura anche dell'acqua sigillata e della carta igienica.

Un danno economico che si aggira attorno agli €8000, di cui è stata informata sia la polizia che i carabinieri. I ragazzi hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine ed ora sono in stand-by per la programmazione e l'apertura. Questo evento è una mazzata ma di sicuro non piega giovani motivati a investire in questo lembo di terra che ha ancora molto da offrire a tanti giovani per bene, vedi i 500 soci della fabbrica, ad esempio. Quello che fanno pochi malviventi non deve essere che una breve battuta di arresto per un progetto prezioso e ambizioso che, siamo sicuri, tutti si impegneranno a sostenere.