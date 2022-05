Ancora spente le lampade votive al cimitero dopo i furti di rame di aprile

I morti non parlano, ma i loro cari sì: continuano ad arrivare segnalazioni in redazione da parte di cittadini a proposito delle lampade votive spente del cimitero. Ricostruiamo i fatti: nel mese di aprile almeno due ingenti furti di cavi hanno interessato la zona, alla ricerca del rame venduto nel mercato di contrabbando. Da allora le lampade risultano spente, e la protesta dei cittadini sale sempre di più: «Ricordo - scrive un nostro lettore - che da gennaio il canone risulta incrementato del 36,83%, che i "maggiori proventi" spettano alla nuova concessionaria (art. 20 della convenzione nr. 8463 del 18.09.2008) e che, in passato, il servizio -dopo i furti di cavi- veniva ripristinato nell'arco di 2/3 giorni. Il Comune, e per esso l'assessore Loconte, non ha nulla da dire in proposito? Evidenzio che il primo furto è avvenuto ad inizio aprile e l'altro il 25 aprile: la Società concessionaria al riguardo non ha emesso alcun comunicato, perchè? È almeno possibile il ristoro delle somme agli utenti per il periodo di disservizio o si aspetta l'avvio di una class-action?».

A titolo di cronaca, il furto del rame non è l’unico problema che attanaglia il nostro cimitero: tra ascensori malfunzionanti, fiori che spariscono, tombe oggetto di più o meno gravi azioni di vandalismo, sembra che l’inciviltà di alcuni debba trovare sfogo perfino del luogo dell’ultimo saluto.

Seguiremo la vicenda, rinnovando l’appello alle istituzioni perché trovino una soluzione a questo e altri annosi problemi.