Il 13 aprile la rivelazione: Gucci sfilerà a Castel del Monte. Le settimane che si susseguono sono ricche di sopralluoghi, incontri e pratiche da sbrigare per arrivare ad oggi, 16 maggio 2022, giorno in cui, alle ore 20:00, Alessandro Michele presenterà la sua nuova sfilata in diretta dal maniero federiciano. L’evento, intitolato Gucci Cosmogonie, ha coinvolto anche un nutrito numero di artigiani e professionisti andriesi e della Bat a Castel del Monte, che già dal 7 maggio scorso, giorno in cui è stata avviata la grande macchina degli allestimenti, sono stati catapultati in questa nuova avventura destinata a rilanciare come mai finora è stato fatto, il maniero ottagonale. Allestita una passerella che percorre in modo circolare il perimetro del castello su cui verranno proiettati video mapping e giochi di luce.

Va ricordato che il comune di Andria non supporta l’evento economicamente e che la maison Gucci si è fatta carico di tutte le spese per l’allestimento dello stesso, come ad esempio, l’onere straordinario di pulire l’area e le strade circostanti per il tramite della ditta Sangalli in questi giorni.

Le strutture ricettive del territorio sono state in buona parte opzionate dalla casa di moda per ospitare le maestranze. Gli ospiti sono disseminati in tutte le strutture della Puglia e parte della Basilicata. Modelle sono state avvistate ieri nella bella Ostuni, il direttore creativo Alessandro Michele ha postato ieri foto della cattedrale di Trani, è stato anche a Molfetta; i Maneskin, come già detto, sono a Trani e ieri, dopo aver fatto le prove generali per l’after party in tardo pomeriggio a Montegusto, sono andati appunto nella città co-capoluogo ed hanno postato sui loro social un brindisi in riva al mare direttamente da villa Ascosa in cui alloggiano. Il week end appena trascorso è stato ricco di sorprese vip nelle città della nostra cara e calda Puglia che non ha disdegnato di ringraziare offrendo quanto di più bello poteva esserci: una bella superluna ed un clima prettamente estivo.

L’origine del mondo, nella stratificazione di riferimenti alla storia e alla scienza, trova spazio quindi nella nuova collezione Gucci che, senza ombra di dubbio, ha portato una ventata di energia nel nostro territorio.

Tutti gli allestimenti che contribuiranno questa sera a rendere magica l’atmosfera del defilee sono stati concordati con la Soprintendenza e con tutti gli Enti al fine di rispettare il sito, il decoro e l'immagine del Monumento bene Unesco. Gucci ha riconosciuto l'unicità di Castel del Monte: la combinazione dei suoi diversi elementi provenienti dal nord Europa, dal mondo islamico e dell'antichità classica. Un ideale crocevia di Popoli, culture, civiltà e religioni quale è il Mediterraneo. La Maison di moda Fiorentina riconoscerà benefici non solo a Castel del Monte ma anche al territorio andriese con ricadute positive sull'immagine internazionale, sui flussi turistici è più in generale sul patrimonio turistico e culturale dell'intera regione. Così come anticipato dalla Sindaca Bruno, che presenzierà alla sfilata assieme al presidente della regione Michele Emiliano, il dialogo artistico-culturale con Gucci andrà ben oltre l’evento, con l’impegno a finanziare un importante progetto di valorizzazione, pensato per potenziare l’esperienza di visita a Castel del Monte, e l’impegno a finanziare progetti comunitari in tema ambientale e sociale (inclusione del mondo femminile).

Appuntamento a questa sera. Sarà possibile collegarsi anche sulle nostre pagine per seguire l’evento live.